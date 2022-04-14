الممثلة عبير البناني: انا زوجة ثانية بالقانون... لكني ارفض تعدد الزوجات في تونس


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 11:16 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قالت الممثلة في مسلسل "براءة" عبير البناني في حوار عبر راديو " اي اف ام" انها ترفض تعدد الزوجات في تونس.
واضافت " هنالك قانون يجب ان يحترمه اهل البلد وتعدد الزوجات ممنوع في تونس وتعاقب عليه الدولة التونسية".
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وتابعت عبير البناني " صحيح اني زوجة ثانية لكن وفق القانون لاني ارتبطت بزوجي في بلد عربي ووفق "صداق" غير تونسي".
واضافت " لست متعارضة مع افكاري ولكن المصلحة فرضت علي القبول بدور الزوجة الثانية".
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