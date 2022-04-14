الطبوبي لقيس سعيد: اذا كان ستعتمد نتائج الاستشارة كمرجع للحوار الوطني ربي يعينك وكل واحد يتحمل مسؤولية اختياراته


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 11:08 قراءة: 0 د, 28 ث
      
شدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على ان الحوار الوطني يجب ان يكون حوارا دون شروط مسبقة
ودون نتائج مسبقة.
...


وعبّر أمس الاربعاء على هامش استقباله وفد برلماني أوروبي، عن رفضه لاعتماد الاستشارة الوطنية كمرجع ومنطلق للحوار الوطني وقال تعليقا على تصريحات رئيس الحمهورية " بش ناخذ الاستشارة كمرجع ونتائجها بش نبدا بيها..لا ..ابدا على روحك ربي يعينك وكل انسان يتحمل مسؤولية اختياراته".

..

وأشار الطبوبي الي ان الاتحاد لن يشارك الا في حوار حقيقي يقوم على التشاركية الفعلية الواسعة تشاركية وفيه الرأي والرأي المخالف.


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