المدينة الجديدة عصابة تهاجم عون أمن في إحدى المفترقات وتلحق به أضرارا

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تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين اول أمس من ايقاف عصابة إجرامية تتكون من 4 أشخاص وجهت لهم تهم تكوين وفاق بغاية ارتكاب جرم الاعتداء على موظف عمومي،وذلك على خلفية مهاجمتهم لعون أمن خلال بمفترق المدينة الجديدة ورشقه بالحجارة محاولين سلبه صدريته الأمنية ووثائقه المهنية، واعترف الجناة بما نسب إليهم وتبين أنهم اصيلوا منطقة الوردية وجبل الجلود ومقرين شاكر كما اتضح انهم من ذوي السوابق العدلية في الإجرام .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.هذا ولحقت عون الأمن أضرار نتيجة ما تعرض له من عنف ورشق بالحجارة.