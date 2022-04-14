الجامعة العامة للنفط: ''إمكانية إلغاء إضراب شركات توزيع المحروقات‎''

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كشف سلوان السميري، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في مداخلة هاتفية على اذاعة موزاييك، اليوم الخميس، إمكانية عقد جلسة لتفادي تنفيذ الإضراب في 4 شركات خاصّة لتوزيع المحروقات يومي 15 و16 من أفريل الجاري.وأكّد المتحدّث أنّ جلسة تفاوض عُقدت البارحة، وكانت إيجابية، قائلا: "يمكن تفادي هذا الإضراب بمحضر اتفاق في جلسة تستغرق نصف ساعة.. كان هناك اتصال هاتفي اليوم، ومن المرجّح عقد جلسة قد تُفضي إلى إلغاء الإضراب".وأشار السميري إلى أنّ هذا الإضراب تأجّل لمرتين، حيث كان مقرّرا بتاريخ 18 و19 من مارس الفارط، ووقع تأجيله إلى يومي 15 و16 من أفريل، بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية.