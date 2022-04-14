الزكراوي: 'من حسن حظ تونس أن الإستشارة فشلت.... و قيس سعيّد مستعد لإستنزافنا من أجل تمرير مشروعه ولو على أنقاض البلاد'


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 09:01 قراءة: 1 د, 0 ث
      
دعا أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، إلى العودة إى الجادة والأساسيات، وفق تعبيره.

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واعتبر في تصريح لماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 14 افريل 2011، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد انحرف بالسلطة، وهو منتشي بممارسة السلطة كاملة، وأكبر دليل على ذلك هو رفضه الاستماع لاي طرف، حسب تقديره.

وقال الزكراوي ان رئيس الدولة مستعد لاستنزافنا من اجل تمرير مشروعه ولو على انقاض البلاد، حسب قوله.
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واضاف صغير الزكراوي، انه لو شرعنا في حوار وطني منذ 25 جويلية كنا قلصنا من اثار وتبعيات الازمة الاقتصادية وايجاد الحلول، مشددا على ان 8 اشهر كانت كفيلة باخراج تونس من وضع الاستثناء.

وتابع الزكراوي ان رئيس الجمهورية اثبت انه ماضي في تنفيذ مشروعه المتعلق بالبناء القاعدي، مشددا على ان امتلاك قيس سعيد لجميع الصلاحيات لا يسمح له أخلاقيا بتمرير مشروعه.


من حسن حظنا أن الإستشارة فشلت

وقال الزكراوي، انه "من حسن حظنا ان الاستشارة الوطنية قد فشلت"، وفق تعبيره.

وشدد على اعتقاده بان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان يريد التواصل مع الشعب من خلال الاستشارة، واعتبارها نوعا من البيعة.

وتابع الزكراوي انه على رئيس الجمهورية ان يقف على نتائج الاستشارة ويستخلص منها الدروس، وان يتوقع نتائجا ضعيفة للاستفتاء المقبل، ولا يكوّن له مشروعية لإدارة البلاد.



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