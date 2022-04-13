أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الأربعاء 13 أفريل على مجلس وزاري خصص لدعم المواد الأساسية والمواد البترولية ...
دعم المواد الأساسية والبترولية محور مجلس وزاري
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الأربعاء 13 أفريل 2022 | 12 رمضان 1443
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