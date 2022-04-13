رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري خصٌص لمتابعة تطور الوضع الوبائي في بلادنا


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 20:41 قراءة: 0 د, 6 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الاربعاء 13 أفريل 2022 على مجلس وزاري خصٌص لمتابعة تطور الوضع الوبائي في بلادنا.

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