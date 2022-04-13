أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الاربعاء 13 أفريل 2022 على مجلس وزاري خصٌص لمتابعة تطور الوضع الوبائي في بلادنا.
رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري خصٌص لمتابعة تطور الوضع الوبائي في بلادنا
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