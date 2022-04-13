الطبوبي يلتقي وفد البرلمان الاوروبي

التقى الأمين العام نور الدين الطبوبي مع ممثلي برلمان الاتحاد الأوروبي بحضور القياديين محسن اليوسفي وهادية العرفاوي عضوي المكتب التنفيذي الوطني ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس .
وياتي اللقاء بعد يوم من لقاء الوفد وزير الخارجية عثمان الجرندي.
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وياتي اللقاء بعد يوم من لقاء الوفد وزير الخارجية عثمان الجرندي.
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