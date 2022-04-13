الطبوبي: الحوار لا يجب أن يكون بشروط مسبقة ونرفض اعتماد الاستشارة الوطنية كمرجع


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 13:36 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلن اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، رفضه لتنظيم حوار بشروط ونتائج مسبقة، مجددا رفضه لاعتماد الإستشارة الوطنية كمرجع.

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وقال الطبوبي إن الحوار يجب أن يتضمن الرأي والرأي المخالف ويجب أن يكون حوارا حقيقيا مبنيا على تشاركية فعلية.

وأقر نور الدين الطبوبي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد بوجود هنّات في نظام الحكم وفي الحكم المحلي لكن ذلك لا يُخول اعتماد الإستشارة الوطنية كمرجع واتباع قراراتها، وشدد على أنه يتوجب على كل طرف تحمّل مسؤولية خياراته.
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واعتبر الأمين العام أن تونس في حاجة للإصلاح وتطوير العقلية، محذرا من سياسة المرور بالقوة ومنبها من وصول تونس إلى مرحلة العبث.

وأضاف أن المنظمة الشغيلة ستلعب دورها الوطني والإجتماعي، مبينا أن دار لقمان بقيت على حالها حتى بعد 25 جويلية وفق تعبيره.



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