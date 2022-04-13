شركة النقل بتونس: وفاة مواطن نتيجة صعوده على الواصل الرابط بين عربتي مترو الخط رقم 4 للمرور الى الرصيف المقابل

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أكدت شركة النقل بتونس، وفاة مواطن صبيحة اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة و 35 دق في مستوى محطة باب سعدون، نتيجة صعوده على الواصل الرابط بين عربتي مترو الخط رقم 4 للمرور إلى الرصيف المقابل، في نفس الوقت الذي انطلق فيه المترو في اتجاه العاصمةوأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها، أن الهالك قد سقط تحت العربة الثانية للمترو وأصيب إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة قبل الوصول إلى المستشفىوجددت الشركة في هذا الصدد، دعوتها إلى ضرورة تفادي الصعود على الواصل أو التشبث بجوانب العربات التي غالبا ما تؤدّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة.