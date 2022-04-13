نجوى ميلاد: انا تعرضت للتحرش .. ومسلسل حب الملوك يعالج هذه الظاهرة


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 12:59 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تحدثت الثلاثاء 12 افريل، الممثلة نجوى ميلاد عن مسلسل حب ملوك الذي أوقفت بثه قناة النهار الجزائرية بسبب ما اعتبرتها مشاهد مخلة بالاداب والاخلاق.
وفي حوار في برنامج O'Star على Diwan FM, اعتبرت نجوى ميلاد ان مشهد التحرش الذي اتخذت القناة قرارها على أساسه مشهد عادي وكلاسيكي ومعروف والمسلسل سعى الي تناول هذه الظاهرة.
...

واشارت في هذا السياق الي انها بدورها كانت منذ سنوات ضحية للتحرش وهي تتعرض الي التحرش الي يومنا هذا وقالت "أنا مؤخرا تعرضت للتحرش رغم انني نستعمل العكاز غزرلي راجل متّع عينيه وبعد قالي بعكازك ومعرية عراقيبك".



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