Ooredoo توجه رسالة حب لحرفائها : “أنتي عشير عمري و بيك نعيش”

بلاغ صحفي -

20 سنة عشرة، 20 سنة محبة، 20 سنة ثقة.

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خارجة عن المألوف ومتناسية لاي هدف تسويقي، أطلقت Ooredoo تونس، بمناسبة عيدها العشرين، المشغل الأقرب إلى قلوب التونسيات والتونسيين عملها الاشهاري في شهر رمضان المبارك. تمثلت هذا العمل بلوحة فنية راقية وهي اغنية تعبر عن الشكر والتقدير لمشتركيها الكرام.تبرز Ooredoo من خلال هذا النغم الجميل دورها في خلق مناخ ملائم للتواصل وتقريب الأشخاص."أنا وإنتي" لها معاني عديدة.فقد سعت Ooredoo على مدار 20 سنة إلى مساندة الشعب التونسي عن طريق العديد من المبادرات وكانت إلى جانبه في الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد."أنا وإنتي" هي قصة نجاح Ooredoo مع مشتركيها، هي قصة عشرة وألفة ومحبة. "أنا وإنتي" هي حكاية ثقة كبيرة ووفاء.وتعبيرا عن حبها للشعب التونسي، اختارت Ooredoo موسيقى تونسية من أغنية "إنتي شمسي إنتي" للفنان لطفي بوشناق وكيفت الكلمات حتى تتناغم مع قيمها ومع الرسالة التي تريد تمريرها واختارت الصوت العذب للفنانة التونسية شيرين اللجمي وكلمات خلاقة لمحترف الراب Kaso. أغنية تمس جميع الفئات وتمس مشاعر التونسيين لما تكتسبه من حس عاطفي.ومن خلال هذه المعزوفة الفنية، اثبتت Ooredoo جدارتها في جمع جيل كامل من المشتركين حول خدماتها ليعيشوا أسعد اللحظات.لفتة معبرة من Ooredoo لحرفائها وتعتبر هذه الأغنية لمسة وفاء ومحبة وعشرة لقصة 20 سنة نجاح.