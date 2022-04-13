لوبان: بورقيبة منع الحجاب في الجزائر


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 09:44 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أثارت مرشحة اليمين الفرنسي " ماري لوبان" في حوار على إذاعة " فرنس انتر" جدلا حينما بررت دعوتها لحظر الحجاب بما قام به الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.
وقالت لوبان " بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"...
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ارتباك لا يغتفر لمرشحة في الانتخابات الرئاسية لفرنسا الشريك الاستراتيجي لتونس...


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244479

Mnasser57  (Qatar)  |Mercredi 13 Avril 2022 à 10h 40m |           
وماعلاقته بالجزائر؟ تلعثمت في الكلام نتيجة ما يحمله مخها عن الجزائر اوانه علامة الكبر وبداية الزهايمر!هذا ان لم تكن زلة لسان



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