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أثارت مرشحة اليمين الفرنسي " ماري لوبان" في حوار على إذاعة " فرنس انتر" جدلا حينما بررت دعوتها لحظر الحجاب بما قام به الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.وقالت لوبان " بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"...ارتباك لا يغتفر لمرشحة في الانتخابات الرئاسية لفرنسا الشريك الاستراتيجي لتونس...