الطاهري: متمسكون بسحب المنشور 20 والأزمة لا تُحَل بتجميد الأجور أو بيع مؤسسة

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قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ليلة أمس هو اجتماع دوري.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، أوضح الطاهري أن اللقاء تطرق إلى الإجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم مع الحكومة.وجدد سامي الطاهري التأكيد على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بإلغاء المنشور 20 الذي تسبب في توتير الأجواء وفق تعبيره، معبرا عن أمله في الخروج بنتائج إيجابية من الجلسة المرتقبة تتجاوز تراخي الحكومة وتراجعها عن تعهداتها.وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفاد سامي الطاهري أن الإجتماع مع الحكومة لن يطرح مسألة حصول الحكومة على ضمانات من الاتحاد، معبرا عن رفضه لهذا التعاطي.وقال إن الأزمة في تونس عميقة وهيكلية ولا تُحَل بتجميد الأجور وبيع مؤسسة أو اثنين.وشدد على رفض المنظمة الشغيلة لإلغاء الدعم وتجميد كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية، واصفا هذه الحلول بالمتساهلة وبأنها تعليمات من النقد الدولي.