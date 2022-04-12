سامي الطاهري يكشف " فضيحة في معمل عجين الحلفاء ما يفكرشي فيها حتى الشيطان"

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"في باب عبث الدولة:

معمل عجين الحلفاء يقتني "شوديار" من تركيا تطلع ما تخدمش وتوة ما يقارب العامين والمعمل يكاد يكون مسكر(تركيا المتحصلة على صفقة الكتب المدرسية!)..

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ثم يتم الاتفاق مع ايطالي لإصلاحها في مارس الفارط ليؤجل الموعد فجأة إلى شهر ماي ثم فجاة

إلى شهر أوت..

اليوم إدارة المعمل تخطط لفتح مناقصة دولية لكراء "شوديار"..!

ملا عبث وملا تدمير ممنهج..! الشواطين ما يفكروش فيها.!"

كشف الامين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري عما وصفها بفضيحة شهدها معمل عجين الحلفاء قائلا ان الفضيحة " لا يفكر فيها الشيطان".يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فنّدت في ديسمبر الماضي وجود اي نية للتفويت في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي تعتبر رافدا من روافد التنمية بجهة القصرين والولايات المجاورة لها.وكان كاتب عام نقابة عمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، عادل مغران،أوضح ان مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين متوقّف عن العمل والإنتاج منذ 3 سنوات كاملة.وارجع هذا التوقف الى اقتناء مرجل حراري جديد سنة 2019 من طرف إحدى الشركات التركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه غير مطابق للمواصفات المطلوبة.ومنح البنك الاسلامي للتنمية، تونس في 8 مارس 2018 ، هبة بقيمة 280 الف دولار، لتمويل دراسة نقل مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين من مقره الحالي وسط المدينة إلى المنطقة الصناعية طريق تالة.