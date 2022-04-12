الوفد البرلماني الاوروبي يلتقي راشد الغنوشي وسميرة الشواشي وطارق الفتيتي


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 16:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت الثلاثاء 12 أفريل، قناة الزيتونة أن الوفد البرلماني الاوروبي الذي قدم الي تونس التقى راشد الغنوشي بصفته رئيس البرلمان المنحل بقرار رئاسي وايضا نائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي.

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وحسب ما نقلته قناة الزيتونة فان اللقاء تمحور حول ما يتعرض له النواب من محاكمات اثر عقد جلسة عامة تقرر خلالها الغاء الاوامر والمراسيم الرئاسية.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان خلال لقائه الوفد البرلماني أكد حرصه على انهاء الفترة الاستثنائية وأفاد بأن الحوار الوطني قد انطلق فعلا.
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تجدر الاشارة في المقابل الي ان اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وأيضا اتحاد المرأة نفوا انطلاق الحوار الوطني واكدوا ان اللقاءات الاخيرة مع رئيس الجمهورية لم تتمحور حول الحوار الوطني.

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