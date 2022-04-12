رئيس الجمهورية يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 16:07 قراءة: 0 د, 27 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 بقصر قرطاج، Gilles Kepel، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

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ووفق بلاغ لمؤسسة رئاسة الجمهورية تمّ، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى علاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل المتصلة بالوضع العام في المنطقة وفي العالم في ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
ووفق نفس البلاغ كان هذا اللقاء مناسبة متجدّدة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان.

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