راضية الجربي تثير الجدل بخطاب يحتقر المرأة: البرلمان ما رينا فيه كان عرك النساء

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اثارت الثلاثاء 12 أفريل، رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة جدلا واسعا بسبب ما صدر منها من خطاب يحتقر المرأة ويروج لصورة نمطية تحط من قيمتها.وقالت راضية الجربي خلال استضافتها في الاذاعة الوطنية ان المشهد البرلماني السابق أعطى صورة سيئة على المراة التونسية وقالت " سامحني ...في البرلمان ما رينا كان عرك النساء".وقد خلفت تصريحات راضية الجربي عديد الانتقادات باعتبار أن ما صدر منها يمثل حسب تقدير عديد المتابعين اهانة واحتقارا للمرأة خاصة وأنه يصدر عن امرأة يفترض انها اول المدافعين على المرأة.وعبرت النائبة السابقة في المجلس التأسيسي كريمة سويد عن استنكارها لخطاب راضية الجريبي ودعت الهايكا الي التدخل للتصدي لمثل هذه الخطابات التي تتضمن احتقارا للمرأة حسب تعبيرها.