كورشيد... نستطيع اليوم ان نؤسس لحوار برعاية اتحاد الشغل

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كشف رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اضمر حل البرلمان منذ بداية توليه السلطة.وأضاف مبروك كورشيد اليوم الثلاثاء " الرئيس لم يكن مقتنعا بتركيبة البرلمان واستغل تولي راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان لحل المؤسسة التشريعية".وتابع مبروك كورشيد " قيس سعيد يريد تحقيق مشروعه لو ادى الامر الى " استشهاده" باستعمال عبارة " الشهادة".وتابع مبروك كورشيد " نستطيع اليوم ان نؤسس لحوار من غير رئيس الجمهورية قيس سعيد وبرعاية اتحاد الشغل" متابعا " كيما عملنا حوار من غير المرزوقي نجمو نعملو حوار من غير سعيد".