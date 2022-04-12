كورشيد... نستطيع اليوم ان نؤسس لحوار برعاية اتحاد الشغل


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 14:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
كشف رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اضمر حل البرلمان منذ بداية توليه السلطة.
وأضاف مبروك كورشيد اليوم الثلاثاء " الرئيس لم يكن مقتنعا بتركيبة البرلمان واستغل تولي راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان لحل المؤسسة التشريعية".
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وتابع مبروك كورشيد " قيس سعيد يريد تحقيق مشروعه لو ادى الامر الى " استشهاده" باستعمال عبارة " الشهادة".

وتابع مبروك كورشيد " نستطيع اليوم ان نؤسس لحوار من غير رئيس الجمهورية قيس سعيد وبرعاية اتحاد الشغل" متابعا " كيما عملنا حوار من غير المرزوقي نجمو نعملو حوار من غير سعيد".
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