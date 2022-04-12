البريكي: اعلمت الرئيس بمشروع إستثمار في تونس بقيمة 80 مليار دولار يوفر 500 ألف يد عاملة


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 14:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعاد الأمين العام لحزب تونس الى الإمام عبيد البريكي الحديث عن مشروع عملاق قال انه اعلم به رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو مشروع استثمار في تونس بقيمة 80 مليار دولار يوفر 500 ألف يد عاملة.
وأضاف عبيد البريكي " المشروع موجود عندي واعتقد انه تم إعلام وزارة المالية بطبيعة المشروع".
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وتابع عبيد البريكي " القائمون على المشروع سيؤسسون لخمس مناطق للتجارة الحرة إضافة الى انتفاع الدولة التونسية بالضرائب وتشغيل العاطلين وادخال العملة الصعبة".
وتابع البريكي " التعقيدات الإدارية هي السبب الرئيسي في مواجهة المشروع المقبل".

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