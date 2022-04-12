عبير موسي: هيئة الانتخابات تحوّلت من هيئة "الخوانجية" إلى هيئة قيس سعيد

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توجيه محضر تنبيه الى رئاسة الحكومة ووزارة المالية

هيئة الانتخابات تحوّلت من هيئة "الخوانجية" إلى هيئة قيس سعيد

إستنكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفض الحكومة الكشف عن الوثيقة المعتمدة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.وأفادت موسي خلال ندوة صحفية للحزب، اليوم الثلاثاء، بان "الدستوري الحر تقدم بطلب نفاذ الى المعلومة لدى الحكومة بهدف الاطلاع على فحوى الوثيقة".وقالت عبير موسي إن "الحكومة رفضت الاستجابة لطلب النفاذ الى المعلومة على إعتبار أن الوثيقة غير نهائية حسب ما جاء في رد الحكومة".كما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها توجّه بواسطة عدل منفذ بمحضر تنبيه الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية.وكشفت أن المحضر تضمّن بالأساس التّنبيه الى ضرورة الامتناع عن الاذن بصرف أي مليم بمقتضى المراسيم الرئاسية والى عدم صرف اي مليم على مسار انتخابي غير قانوني بالإضافة الى الامتناع عن الامضاء على قرارات باسم الدولة والشّعب التونسي مؤسّسة على مراسيم رئاسيّة وأيضا الامتناع عن توريط الدّولة في اتفاقات دون سند قانوني، وفق تعبيرها.كما أعلنت أن حزبها أعدّ شكاية ضد شركتي استطلاع سيتمّ ايداعها خلال الساعات القليلة القادمة بتهمة نشر أخبار زائفة.وقالت عبير موسي، إن "الحوار ليس إلاّ مجرّد مضيعة للوقت وفرصة أخرى للفاشلين ومُدمّري الوطن للعودة مجددا وفرض رؤاهم وتقسيم الكعكة فيما بينهم".وأضافت أن "الحوار ليس حلّا وهو دفاع عن منظومة فشلت وترفض المغادرة وتريد أن تُرسكل نفسها من جديد"، وفق قولها.ودعت موسي إلى "تنقية المناخ الانتخابي"، مُعتبرة أن "تغيير تركيبة هيئة الانتخابات سيجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية وستنتقل بذلك من هيئة التوافقات و"الخوانجية" إلى هيئة قيس سعيد"، حسب تعبيرها.المصدر - شمس /جوهرة