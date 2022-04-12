الطريفي: ''الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لم ينطلق فعليا''

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أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، اليوم الثلاثاء، ان "الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لم ينطلق فعليا".وقال الطريفي في تصريح لاذاعة شمس آف آم إن رئيس الجمهورية "لم يتطرق خلال لقائه مع رئيس الرابطة الى مواضيع النظام السياسي وطريقة الاقتراع".واكد بسام الطريفي "ان الرابطة ستكون لها ملاحظات من حيث الشكل في الجلسات التمهيدية للحوار قبل الخوض في الحديث والحوار حول مخرجات الاستشارة" ...