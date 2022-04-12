صورة اليوم: الديانة الاسلامية الفرنسية..دين جديد تدعو اليه الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة

تضمن الثلاثاء 12 أفريل، بيان رئاسة الحكومة حول لقاء رئيس الحكومة نجلاء بودن بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي خطأ أثار موجة ساخرة في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
وتحدث بيان رئاسة الحكومة في فقرته قبل الاخيرة عن" الديانة الاسلامية الفرنسية" ما خلف عديد التفاعلات الساخرة وعلق النشطاء بالقول "انهم يدعوننا الي دين جديد" وخاطب بعضهم محرر البيان بالقول "هل صبئت عن دين ٱلهتنا واتبعت الدين الجديد؟".
وتحدث بيان رئاسة الحكومة في فقرته قبل الاخيرة عن" الديانة الاسلامية الفرنسية" ما خلف عديد التفاعلات الساخرة وعلق النشطاء بالقول "انهم يدعوننا الي دين جديد" وخاطب بعضهم محرر البيان بالقول "هل صبئت عن دين ٱلهتنا واتبعت الدين الجديد؟".
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 244415