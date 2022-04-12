حاتم العشي للغنوشي: عندما ستغادر المشهد 60 بالمائة من مشاكل تونس ستحل

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طالب وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي بالتقاعد وفسح المجال لجيل جديد للقيام بالعمل السياسي.وفي حوار عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" قال حاتم العشي أحد أشرس الداعمين لمسار 25 جويلية إن الغنوشي يعتمد سياسة الاستفزاز ومتمسك بعبارة "موتوا بغيضكم".وقال العشي للغنوشي "أخرج من البرلمان خلي الناس تتنفس".وأضاف حاتم العشي "الغنوشي لن يغادر حركة النهضة"، مؤكدا أن خروجه من المشهد السياسي سيَحل أكثر من 60 بالمائة من مشاكل تونس.