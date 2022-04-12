حاتم العشي للغنوشي: عندما ستغادر المشهد 60 بالمائة من مشاكل تونس ستحل


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 11:13 قراءة: 0 د, 28 ث
      
طالب وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي بالتقاعد وفسح المجال لجيل جديد للقيام بالعمل السياسي.
وفي حوار عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" قال حاتم العشي أحد أشرس الداعمين لمسار 25 جويلية إن الغنوشي يعتمد سياسة الاستفزاز ومتمسك بعبارة "موتوا بغيضكم".
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وقال العشي للغنوشي "أخرج من البرلمان خلي الناس تتنفس".
وأضاف حاتم العشي "الغنوشي لن يغادر حركة النهضة"، مؤكدا أن خروجه من المشهد السياسي سيَحل أكثر من 60 بالمائة من مشاكل تونس.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244413

Aziz75  (France)  |Mardi 12 Avril 2022 à 11h 35m |           
هل قلت مثل هذا الكلام لغيره من هم في نفس العمر.مشاكل تونس تعرف انت و امثالك من المتسبب فيها،لكن ليس لك الجراة و الشجاعة و الرجولية لقول الحق.الفاسدين،كل من عمل مع الأنظمة السابقة و تعرفوا تحت مظلة بورقيبة و بن علي،رجال الأعمال الذين بالغلوا في الاحتكار و تهريب العملة الصعبة،مروحين المخدرات و افساد الشعب ثقافية و اخلاقيا



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