انقلاب شاحنة محمّلة بالرمل في الطريق الشعاعية X

. ..

. .

تعطّلت حركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية X في اتجاه المطار صباح اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 إثر انزلاق سيارة خفيفة ودخولها في الاتجاه المعاكس ما تسبب في انقلاب شاحنة ثقيلة محمّلة بالرَّمْل بعد ''قنطرة الأركان'' دون تسجيل خسائر أو أضرار بشرية، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة لاذاعة موزاييك.ووفق المصدر ذاته، فقد تم تحويل جزئي لسير حركة المرور بالنسبة للقادمين من منطقة الدندان في اتجاه المطار، إلى الطرق المحاذية.وتم توجيه شاحنة ناشلة تابعة للحماية المدنية لإعادة الشاحنة الثقيلة إلى وضعها الطبيعي بعد انقلابها، وبالتنسيق مع بلدية تونس تم توجيه آلة جارفة لإزالة الرّمل من الطريق حسب تأكيد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.