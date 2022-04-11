المكناسي: غلق الطريق الوطنية عدد 14 وحجز شاحنات نقل الفسفاط


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 22:57 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أقدم عدد من عمال منجم فسفاط معتمدية "المكناسي" التابعة لولاية سيدي بوزيد، مساء اليوم الإثنين 11 أفريل 2022، الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس على مستوى روضة الشهداء.

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وحجز المحتجون 7 شاحنات معدة لنقل الفسفاط تنشط بين مدن الحوض المنجمي والمجمع الكيميائي بقابس وبقية الجهات التونسية، للتنديد بـ "الوعود الزائفة وهشاشة تعاطي السلطات المعنية على المستويين الجهوي و المركزي مع مطالبهم''، وفق إذاعة موزاييك.


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وتتمل المطالب، أساسا في تسوية وضعياتهم المهنية وإدماجهم صلب شركة فسفاط قفصة حال عودة المنجم لسالف نشاطه.

ويهدد المحتجون بالتصعيد في تحركاتهم الإحتجاجية في قادم الأيام ما لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم، وفق ذات المصدر.

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