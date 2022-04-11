بسبب مشاهد غير أخلاقية: قناة "النهار" تعلن وقف بث مسلسل "حب الملوك" الجزائري التونسي

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أعلنت قناة "النهار" الجزائرية عن وقف مسلسل "حب الملوك" الذي يعرض خلال رمضان 2022 بالتزامن في الجزائر وتونس. وقدّمت القناة اعتذارها لما تضمنه من مشاهد وُصفت بغير المناسبة، وذلك استجابةً لقرار سلطة الضبط.ونشرت القناة بياناً قالت فيه "تتوجه قناة "النهار" إلى مشاهديها الكرام، بخالص اعتذارها وأسفها على لقطات غير مناسبة. تم بثها في إحدى حلقات مسلسل "حب ملوك" خلال الشهر الفضيل".وقال القناة إن "المشهد الذي يتضمن تلك اللقطات تم بثه سهواً. مشددة على أنها لم تقصد الإساءة إلى مشاهديها. الذين تحترمهم كلهم وتحرص على مراعاة قيم الجزائريين".وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة "النهار" أنها قرّرت وقف بث المسلسل حالياً حتى "مراجعته حلقة بحلقة".وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد استدعت مدير قناة "النهار" بعد اتهامها ببث مشاهد تتنافى مع قداسة شهر رمضان، حسب ما أفاد بيان اليوم الاثنين.وأوضحت سلطة الضبط أنها سجّلت "مشاهد يتنافى محتواها مع قداسة الشهر الفضيل وتمس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع الجزائري، خاصة ضمن حلقته الثالثة".وأشار المصدر ذاته إلى أنه "وبعد دراسة الموضوع، قامت سلطة الضبط باستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات حول هذه المشاهد الخادشة للحياء التي لاقت أيضاً ردود فعل ساخطة من طرف جميع شرائح المجتمع".وأضافت أن مدير القناة "اعترف بالخطأ المرتكب رغم المجهودات التي تقوم بها القناة لتقديم برامج ترقى وتتماشى ومقومات المجتمع، خاصة في شهر رمضان الكريم".وإثر ذلك قرّرت الهيئة "توقيف بث حلقات مسلسل حب الملوك لمدة أسبوع ابتداءً من تاريخ اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل، مع تقديم اعتذار من طرف القناة للرأي العام والتزامها الصارم بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء بالمراقبة القبلية للبرامج المختلفة، خاصة في شهر رمضان المقدس". وحذّرت السلطة من أنها "ستتخذ إجراءات ردعية في حال الإخلال بهذا الالتزام".ويُعرض المسلسل في كل من قناة "حنبعل" التونسية و"النهار" الجزائرية، وهو من إخراج التونسي، نصر الدين السهيلي، ويشهد مشاركة تونسية وجزائرية.وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة "عيشة"، التي تتعرف إلى كريم في أجواء غير طبيعية، وتنشأ بينهما قصة حب غير عادية، يتحدى فيها الاثنان الظروف المعاكسة لهما.