وزارة التجارة تمنع تصدير الخضراوات


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 16:10 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد علي الفرشيشي، ان وزارة التجارة قررت منع تصدير الخضروات بسبب ازمة النقص في المواد الاساسية وخاصة الخضراوات.
وفي تصريح لإذاعة شمس اف ام قال الفرشيشي ان هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على الاسعار خلال الفترة القادمة.
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وحول اسعار الفلفل ارجع الفرشيشي الازمة لغياب الانتاج في الساحل مشيرا الى ان فلفل الرقاب سيعدل الاسعار.


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