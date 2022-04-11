الصحفية شهرزاد عكاشة تؤكد محاولة اختطافها في الطريق العام


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 15:36 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكدت الاثنين 11 أفريل، الصحفية شهرزاد عكاشة في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك محاولة اختطافها في الطريق العام .

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وسبق لشهرزاد عكاشة ان تحدثت عن تعرضها للهرسلة والمراقبة وايضا التتبع القضائي .

يذكر أن الصّحفيّة شهرزاد عكاشة مثلت يوم الخميس 07 أفريل 2022 في مقرّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالقرجاني الإستماع بخصوص تدوينات .
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وقد تمّ إعلامها باستدعائها يوم 12 أفريل 2022 لإحالتها بحالة تقديم للنّيابة العموميّة


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