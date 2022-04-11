الصحفية شهرزاد عكاشة تؤكد محاولة اختطافها في الطريق العام

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أكدت الاثنين 11 أفريل، الصحفية شهرزاد عكاشة في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك محاولة اختطافها في الطريق العام .وسبق لشهرزاد عكاشة ان تحدثت عن تعرضها للهرسلة والمراقبة وايضا التتبع القضائي .يذكر أن الصّحفيّة شهرزاد عكاشة مثلت يوم الخميس 07 أفريل 2022 في مقرّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالقرجاني الإستماع بخصوص تدوينات .وقد تمّ إعلامها باستدعائها يوم 12 أفريل 2022 لإحالتها بحالة تقديم للنّيابة العموميّة