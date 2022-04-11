منظمات وطنية: الداخلية انتهكت كرامة جماهير رياضية والمحاسبة ضرورية

انتقدت منظمات وجمعيات في بيان مشترك ما ورد في بلاغ نشرته وزارة الداخلية أمس متعلقّ بالوقفة الاحتجاجية التي نفذها مواطنون أمام المسرح البلدي بالعاصمة، معتبرة أنه تضمن وصما لفئة من المواطنين اختاروا التعبير عن موقف سياسي بطريقة سلمية، وفق نصّ البيان.
كما استنكرت تعمد اعوان الامن أمس الأحد إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية بطريقة وصفتها بالمهينة اثر لقاء في كرة القدم.
واعتبرت أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الايقاف "تذكّر بالممارسات ذاتها في جانفي 2021"، ونبهت إلى تواتر التجاوزات خلال الايام الاخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية التي تطالب بعدم الافلات من العقاب في قضية وفاة محبّ النادي الافريقي الشاب عمر العبيدي.
وحملت المنظمات والجمعيات وزير الداخلية مسؤولية الانتهاكات الاخيرة، داعية للقطع معها واحترام حق التونسيين في التعبير.
كما حذرت من تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الاخيرة وعودة ممارسات تستعيد انتهاكات جانفي وفيفري 2021 ، داعية إلى محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الاخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الافلات من العقاب امرا واقعا، وفق نص البيان.
* المنظمات الموقعة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية نوماد 08
جمعية تكلم من اجل حرية التعبير والابداع
جمعية الشارع فن
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
لاسلام دون عدالة
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
جمعية بنا للاعلام والتنمية
جمعية نشاز
جمعية شمس
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
كما استنكرت تعمد اعوان الامن أمس الأحد إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية بطريقة وصفتها بالمهينة اثر لقاء في كرة القدم.
واعتبرت أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الايقاف "تذكّر بالممارسات ذاتها في جانفي 2021"، ونبهت إلى تواتر التجاوزات خلال الايام الاخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية التي تطالب بعدم الافلات من العقاب في قضية وفاة محبّ النادي الافريقي الشاب عمر العبيدي.
وحملت المنظمات والجمعيات وزير الداخلية مسؤولية الانتهاكات الاخيرة، داعية للقطع معها واحترام حق التونسيين في التعبير.
كما حذرت من تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الاخيرة وعودة ممارسات تستعيد انتهاكات جانفي وفيفري 2021 ، داعية إلى محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الاخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الافلات من العقاب امرا واقعا، وفق نص البيان.
* المنظمات الموقعة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية نوماد 08
جمعية تكلم من اجل حرية التعبير والابداع
جمعية الشارع فن
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
لاسلام دون عدالة
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
جمعية بنا للاعلام والتنمية
جمعية نشاز
جمعية شمس
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
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