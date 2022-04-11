منظمات وطنية: الداخلية انتهكت كرامة جماهير رياضية والمحاسبة ضرورية

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كما استنكرت تعمد اعوان الامن أمس الأحد إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية بطريقة وصفتها بالمهينة اثر لقاء في كرة القدم.واعتبرت أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الايقاف "تذكّر بالممارسات ذاتها في جانفي 2021"، ونبهت إلى تواتر التجاوزات خلال الايام الاخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية التي تطالب بعدم الافلات من العقاب في قضية وفاة محبّ النادي الافريقي الشاب عمر العبيدي.وحملت المنظمات والجمعيات وزير الداخلية مسؤولية الانتهاكات الاخيرة، داعية للقطع معها واحترام حق التونسيين في التعبير.كما حذرت من تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الاخيرة وعودة ممارسات تستعيد انتهاكات جانفي وفيفري 2021 ، داعية إلى محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الاخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الافلات من العقاب امرا واقعا، وفق نص البيان.المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيينجمعية نوماد 08جمعية تكلم من اجل حرية التعبير والابداعجمعية الشارع فنالمرصد التونسي لاماكن الاحتجازاللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونسجمعية تفعيل الحق في الاختلافالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفرديةلاسلام دون عدالةفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتينالشبكة التونسية للعدالة الانتقاليةالتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبارجمعية بنا للاعلام والتنميةجمعية نشازجمعية شمسجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحرياتالشبكة الاورومتوسطية للحقوقاتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني