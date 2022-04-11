موسي: الي عملوا الغنوشي كان عملوا أي مواطن آخر راو دخلوه للحبس


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 10:39 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" الاثنين 11 أفريل إن جميع مقتضيات الفصل 72 من تهديد على الأمن القومي وغيره، متوفرة لإيقاف راشد الغنوشي وأتباعه.

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وقالت موسي ان السلطة الحاكمة لم تتحرك أمام تجاوزات الغنوشي وأتباعه من الإخوان بل إنهم مازالوا ينظمون المسيرات الاحتجاجية ويؤكدون تواصل عقد جلسات برلمانية، في تحد صارخ للدولة.

وأوضحت عبير موسي أن الغنوشي يرتع في البلاد كما يريد، ويصلي التراويح في مساجد مختلفة في البلاد لخلق اشكاليات ليصبح ضحية...
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وتابعت " النهضة تعاود تنظيم صفوفها من خلال الاستقواء بالخارج لاقتحام الحياة السياسية مرة أخرى.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244361

Weldtounes  (Tunisia)  |Lundi 11 Avril 2022 à 11h 19m |           
هو بريء ممّا تدعيه كذبا و بهتانا



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