عبير موسي لسعيّد: لا يمكن تغيير النظام الإنتخابي من خلال المراسيم

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لا يمكن تغيير النظام الإنتخابي من خلال المراسيم

الحوار الوطني مجرّد 'مسلسل نظري'

تم منعنا من دخول روضة الشهداء بالسيجومي في ذكرى الشهداء

أعلنت رئيسة الحزب الدستوي عبير موسي، عن تنظيم ندوة صحفية غدا الثلاثاء، للإعلان عن عدد من التحركات.وتوجهت ضيفة ماتينال اذاعة شمس اف ام، اليوم الاثنين 11 افريل 2022، لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقول 'من أنت لتغيّر الدستور'.واعتبرت موسي انه ليس من حق رئيس الدولة تغيير الدستور في ظل وضع استثنائي، مشددة على ضرورة اجراء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة قبل المرور الى التغيير السياسي.واضافت موسي ان الدولة التونسية حاليا محكومة خارج الاطر القانونية، وحتى العمل وفقا للفصل 117 فهو غير قانوني، حسب تعبيرها.وقالت موسي انها رغم رفضها لدستور 2014 الا انه يجب احترامه واححترام احكامه الى حين تنقيحه او تغييره في أطر قانونية، وبعد انتخابات تشريعية تفرز برلمانا يتولى هذه المهمة، مشددة على انه ليس من حق رئيس الجمهورية لا تغيير القانون الانتخابي ولا الدستوري في ظل وضع استثنائي.واعتبرت موسي ان تنازع الشرعيات بين رئاسة الجمهورية والبرلمان لا يزال في اوجه، خاصة بعد تصريحات عدد من النواب بتوال الجلسات والاجتماعات عن بعد رغم قرار حل البرلمان.وقالت عبير موسي، ان البلاد اليوم من المفترض انها خرجت من الفصل 80 الذي فعله رئيس الجمهورية في 25 جويلية، ودخلت في الفصل 70 الذي ينظم إدارة الدولة في ظل غياب البرلمان.وتابعت موسي، ان رئيس الجمهورية اليوم يحكم بناء على المراسيم لا الفصل 117، وبناءا على ذلك فان النظام الانتخابي يُستثنى من المراسيم، ولا يمكن تغيير النظام الانتخابي من خلال المراسيم.ودعت موسي الى مراقبة الجهاز الداخلي لهيئة الانتخابات ومراقبة مكاتب الاقتراع، الى جانب غلق منافذ التمويل الاجنبي ومراقبة الجمعيات التي تقف وراءه، عوض المرور مباشرة الى تغيير النظام الانتخابي في اطر غير قانونية حسب تقديرها.وتابعت موسي، انه بهذه الطريقة يمكن قطع الطريق امام الاخوان، والحصول على برلمان متوازن، ثم يتم الشروع في الاصلاحات السياسية اللازمة، ومن بينها النظام الانتخابي، وفق تعبيرها.واعتبرت عبير موسي ان الحوار الوطني الذي يدعو له رئيس الجمهورية قيس سعيد هو مجرد "مسلسل نظري" لم تتم ترجمته على ارض الواقع .وتعليقا على لقاء رئيس الجمهورية مع عدد من المنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل، قالت موسي، ان اتحاد الشغل معني فقط بالحوار على اساس الدفاع عن منظورية والوضع الاجتماعي فقط، ولا علاقة له بالاصلاح السياسي.وتابعت موسي انه لا يمكن المرور الى التغييرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد تحقيق الانفراج السياسي.وقالت عبير موسي، انه تم منعها رفقة قيادات الحزب، من دخول روضة الشهداء بالسيجومي للاحتفال بذكرى عيد الشهداء يوم 9 افريل 2022.واضافت موسي ان الحزب راسل وزراء الدفاع والداخلية وووالي تونس ورئيس منطقة السيجومي، قبل تنظيم الزيارة، ولكنهم لم يتلقوا اي رد حسب تاكيدها.واشارت موسي الى ان الحزب تنقل لروضة السيجومي بعد مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمكان.