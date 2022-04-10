البطلة في رياضة الأشرعة آية قزقز في ذمة الله بعد غرق زورقها أثناء التمارين‎‎


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 23:53 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نعت الهيئة المديرة للنادي البحري للبحرية التونسية، اللاعبة البطلة آية قزقز الذي وافتها المنية اليوم الأحد أثناء تدريبات المنتخب الوطني لرياضة الأشرعة.
وذكرت إذاعة "موزاييك" أن الحادثة تمثلت في انقلاب الزورق الشراعي بسبب الرياح.
...


وأشارت إلى أن شقيقتها سارة تمكنت من النجاة لكن آية قزقز لقيت مصرهعا.

..

وأكدت أنه قد تم فتح بحث في الحادثة وتم نقل جثة الفقيدة إلى المستشفى.

يذكر أن التوأم آية وسارة قزقز قد مثلتا تونس خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو في الصائفة الفارطة وهما أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 ربيعا.

اقرأ أيضا: البطلة في رياضة الأشرعة آية قزقز





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244353



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 11 أفريل 2022 | 10 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:22 18:52 15:59 12:27 05:51 04:21
Babnet
Babnet22° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-922°-1320°-1420°-1420°-15
  • Avoirs en devises
    22729,2

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25685 DT        1$ =3,00317 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1581,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   