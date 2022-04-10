البطلة في رياضة الأشرعة آية قزقز في ذمة الله بعد غرق زورقها أثناء التمارين‎‎

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نعت الهيئة المديرة للنادي البحري للبحرية التونسية، اللاعبة البطلة آية قزقز الذي وافتها المنية اليوم الأحد أثناء تدريبات المنتخب الوطني لرياضة الأشرعة.وذكرت إذاعة "موزاييك" أن الحادثة تمثلت في انقلاب الزورق الشراعي بسبب الرياح.وأشارت إلى أن شقيقتها سارة تمكنت من النجاة لكن آية قزقز لقيت مصرهعا.وأكدت أنه قد تم فتح بحث في الحادثة وتم نقل جثة الفقيدة إلى المستشفى.يذكر أن التوأم آية وسارة قزقز قد مثلتا تونس خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو في الصائفة الفارطة وهما أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 ربيعا.