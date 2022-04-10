بئر الباي: براكاج يتسبب في مقتل فتاة

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عاشت منطقة بئر الباي مساء اليوم الأحد 10 أفريل 2022، على وقع حادثة براكاج راحت ضحيتها فتاة لم يتجاوز عمرها الـ18 سنة،، وفق ما أكدته نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس.وأفادت النقابة أن الحادثة جدت بمحطة القطارات في بئر الباي قُبيل موعد الإفطار.من جهته وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، قدّم كاتب عام نقابة السلك المدني شرطة وسجون أكرم العرفاوي بعض تفاصل الحادثة، وأوضح أن الفتاة وهي من مواليد سنة 2001 كانت في بمحطة الأرتال بئر الباي وبقدوم القطار تعرضت لعملية براكاج وتمسكت بحقيبتها ولم تُفرط فيها إلى أن سقطت وتعرضت للدهس من القطار.وأفاد المتحدث أن الأبحاث جارية حاليا للوقفو على كل حيثيات الحادثة.