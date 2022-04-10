المفسّر أحمد شفتر: أنا منبهر بشخصية قيس سعيد وقدراته واعتبره قائدا أمميا


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 14:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
جدّد الاحد 10 أفريل، عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية أحمد شفتر اشادته بالرئيس قيس سعيد وبمسار 25 جويلية معبّرا عن انبهاره بقدرات رئيس الجمهورية.

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وخلال استضافته على امواج اذاعة موزاييك اف ام قال شفتر "انا اتابع شخصيات في التاريخ وانا منبهر بشخصية قيس سعيد وقدراته واعتبره قائدا أمميا لأنه اوفى بالعهد حسب تصريحه.

وأكد مرة أخرى على ان المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد منذ توليه الحكم هو تجربة جديدة في تاريخ الانسانية وقال " نحن نبدع لتونس وللشعوب الاخرى في العالم مسلكا جديدا لطريقة تحرر ما بعد العولمة".
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الفيديو الدقيقة 11.20



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