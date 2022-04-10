نجيب الشابي يدعو إلى تشكيل 'جبهة خلاص وطني'


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 13:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
دعا السياسي أحمد نجيب الشابي الى مبادرة جديدة تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني" تتولى تشكيل حكومة انقاذ وطني.

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وقال الشابي في تصريح لاذاعة شمس اف ام، خلال الوقفة الاحتجاجية لحركة النهضة وعدد من القوى الديمقراطية اليوم الاحد امام المسرح البلدي بالعاصمة، ان هذه المبادرة ستكون مفتوحة لكل القوى الديمقراطية المعارضة لـ25 جويلية، وفق تعبيره.

هذا و دعا الشابي، الاتحاد العام التونسي للشغل، الى اختصار الطريق امام التونسيين والدعوة الى حوار وطني.

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