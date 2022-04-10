سوسن معالج : كان ما خرجتش النهضة سامي ما كانش يعمل مسلسل "براءة "


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 11:18 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قالت الممثلة سوسن معالج ضيفة برنامج O'Star على اذاعة " الديوان اف ام" ان الحديث عن ظاهرة الزواج العرفي وتعدد الزوجات في المسلسلات لم يعد بطولة بعد اخراج النهضة من الحكم في اشارة لمسلسل براءة.
وأضافت سوسن معالج " كان ما خرجتش النهضة مالحكم سامي الفهري ما يتحدثش على الزواج العرفي".
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وتابعت " لو تعرض للفكرة في 2013 في ضل حكم النهضة لاعتبرته شجاعا ".

وأثار مسلسل "براءة" الذي يعرض على قناة "الحوار التونسي"، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بسبب طرحه لقضية الزواج العرفي في البلاد.
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ويتناول المسلسل الذي يخرجه سامي الفهري، قضية رجل ستيني ثري متزوج، ويريد الزواج من الخادمة ذات 18 سنة ليصدم عائلته بهذا الطلب الذي يلاقي رفضا من زوجته وأبنائه ومن المجتمع.

المسلسل أثار موجة واسعة من الانتقادات والدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بسبب تناوله لقضية الزواج العرفي خصوصا أن القانون التونسي المُقرّ عام 1957 يجرم هذا النوع من الزواج كما يمنع تعدد الزوجات ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة 5 سنوات.



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