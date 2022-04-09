منع عبير موسي وقيادات حزبها من دخول روضة الشهداء بالسيجومي


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 20:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم أن "السلطة منعت قيادة الحزب الدستوري الحر من دخول روضة الشهداء بالسيجومي لتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء احداث 9 أفريل 1938. "

...

وأضافت أن المنع تم "رغم المكاتبات القانونية لوزير الداخلية ووزير الدفاع ووالي تونس ورئيس منطقة الأمن بالسيجومي الواصلة إليهم وعدم تبليغ الحزب أي قرار اعتراض أو رفض من أي جهة من الجهات المختصة"



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