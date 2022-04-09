النهضة: مجموعة مأجورة حاولت الايهام بطرد الغنوشي من الملاسين وعدد وسائل الاعلام التي نقلت الخبر الكاذب أكثر من عدد أفراد المجموعة المأجورة

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نفت السبت 9 أفريل، حركة النهضة صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول طرد زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من الملاسين ليلة الجمعة.وقالت الحركة ان مجموعة مأجورة لا يتجاوز عدد أفرادها اصابع اليد انتظروا خروج راشد الغنوشي من مسجد المراكشي بعد اداء صلاة التراويح ليحاولوا الإعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة.وأضافت الحركة بأن عدد وسائل الاعلام المحلية والعربية التي نقلت "الخبر الكاذب" فاق عدد أفراد المجموعة المأجورة وأن وسائل الاعلام المشار اليها دأبت على توظيف المغالطات والإيهام بخلق رأي عام موهوم في حربها المتواصلة على خيارات شعبنا وعلى مؤسساته الديمقراطية والدستورية.وأكدت ان عددا من المصلين ومن أبناء المنطقة تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة وقاموا بطردهم من المكان منبّهة الرأي العام لخطورة المنزلق الذي تمضي فيه البلاد بهذه الممارسات المنبوذة" حسب نص البيان.