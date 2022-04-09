النهضة: مجموعة مأجورة حاولت الايهام بطرد الغنوشي من الملاسين وعدد وسائل الاعلام التي نقلت الخبر الكاذب أكثر من عدد أفراد المجموعة المأجورة


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 15:22 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نفت السبت 9 أفريل، حركة النهضة صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول طرد زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من الملاسين ليلة الجمعة.

...

وقالت الحركة ان مجموعة مأجورة لا يتجاوز عدد أفرادها اصابع اليد انتظروا خروج راشد الغنوشي من مسجد المراكشي بعد اداء صلاة التراويح ليحاولوا الإعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة.

وأضافت الحركة بأن عدد وسائل الاعلام المحلية والعربية التي نقلت "الخبر الكاذب" فاق عدد أفراد المجموعة المأجورة وأن وسائل الاعلام المشار اليها دأبت على توظيف المغالطات والإيهام بخلق رأي عام موهوم في حربها المتواصلة على خيارات شعبنا وعلى مؤسساته الديمقراطية والدستورية.
..


وأكدت ان عددا من المصلين ومن أبناء المنطقة تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة وقاموا بطردهم من المكان منبّهة الرأي العام لخطورة المنزلق الذي تمضي فيه البلاد بهذه الممارسات المنبوذة" حسب نص البيان.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244298



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 09 أفريل 2022 | 8 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:59 12:28 05:54 04:24
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 27 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1220°-1123°-1022°-1320°-14
  • Avoirs en devises
    22729,2

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25685 DT        1$ =3,00317 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1581,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   