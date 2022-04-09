رشيدة النيفر: التلفزة الوطنية تشوه الرئيس عبر تقديمه في صورة بن علي

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كشفت المكلفة بالاعلام السابقة لدى رئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر ان التلفزة الوطنية تقوم بتشويه رئيس الجمهورية.وأوضحت في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" ان التشويه يتم من خلال تقديم الرئيس سعيد بصورة مشابهة لبن علي.وأفادت انه من المفترض ان تلتزم التلفزة الوطنية بالتحقيقات والعمل الصحفي اللازم لا مجرّد الاكتفاء بالبلاغات مشددة على ضرورة بعث قناة إخبارية متخصصة، لخطورة ما تمثله القنوات الأجنبية الخاضعة لأجندات معينة.