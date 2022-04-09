قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،تأجيل محاكمة عدة اطارات سابقة بالداخلية من بينهم وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال ،ووزير العدل السابق الصادق شعبان لجلسة جوان المقبل لمحاكمتهم وذلك في قضية تعلقت بقتل سياسي تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية اثر اتهامه بمحاولة قلب نظام حكم بن علي خلال فترة التسعينات .
تأجيل محاكمة عدة اطارات سابقة بالداخلية إلى جلسة جوان المقبل
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