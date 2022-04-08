الدولار يتجاوز عتبة الـ3 دنانير

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بيّنت المؤشرات النقدية و المالية للبنك المركزي أمس الخميس 7 أفريل 2022، تراجع الدينار التونسي مقابل الدولار.وحسب تحيين البنك المركزي لمعدل سعر الصرف على موقعه الالكتروني، فقد تجاوزت قيمة الدولار الواحد سقف الثلاثة دنانير.وعلّق الخبير الاقتصادي آرام بالحاج في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك على هذا التراجع وأرجعه لعدة أسباب، أهمها الحرب الروسية الأوكرانية والعودة التدريجية للسياسة النقدية الأمريكية إلى وضعها الطبيعي.وأضاف في تدوينته ''نتيجة لذلك فإن البنك المركزي التونسي (ومن وراءه الشعب التونسي) يعيش أصعب أيامه، خاصة أمام وجود نسب تضخم مخيفة.. مخزون من العملة الصعبة في انخفاض، وضغط من الحكومة لتمويل عجز الميزانية وضعف النمو الاقتصادي''.المصدر موزاييك