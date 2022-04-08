احمد الصواب: برلمان سعيّد القائم على الأفراد سيظم مهربين وأصحاب النفوذ والمال


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 14:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال القاضي الإداري المتقاعد احمد الصواب في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الانتخابات حسب الافراد ستؤدي الى فساد من نوع اخر.
وأضاف الصواب " اعتقد ان التنسيقيات المؤيدة لرئيس الجمهورية ستعوض الأحزاب وستشكل برلمانا ضعيفا خاضعا تماما للرئيس".
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وتابع احمد الصواب " ستشهد تونس أتعس الأنظمة مع النظام الانتخابي الجديد لانه سيهمش الجهات عكس ما يقال وسنشهد وصول الوجوه الرياضية والمهربين وأصحاب النفوذ في البرلمان".

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يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن خلال إحياء الذكرى الـ22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون على الأفراد لا على القائمات وفي دورتيْن وذلك بناءً على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.




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