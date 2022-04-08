بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن ضبط بحوزته 20 كيلوغراما من الزطلة

صورة توضيحية

Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 14:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب السادس بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد عون أمن ضبط منذ أيام على مستوى الطريق الرابطة بين القيروان ومساكن على متن سيارة على وجه الكراء وبحوزته 20 كيلوغراما من الزطلة تقدّر قيمتها بنحو 100 الف دينار.

...

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بها معز بن عبدالله لاذاعة موزاييك بأن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي ضد المتهم من أجل حيازة مواد مخدرة قصد الاتجار.

وتولى قاضي التحقيق تكليف فرقة مختصة بالعوينة لإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة بموجب إنابة عدلية.
..


وبعد إنتهاء مفعول بطاقة الاحتفاظ أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244247



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 08 أفريل 2022 | 7 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:50 15:58 12:28 05:55 04:26
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 31 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1124°-1220°-1124°-1124°-13
  • Avoirs en devises
    22729,2

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25685 DT        1$ =3,00317 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1581,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   