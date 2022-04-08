بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن ضبط بحوزته 20 كيلوغراما من الزطلة

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أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب السادس بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد عون أمن ضبط منذ أيام على مستوى الطريق الرابطة بين القيروان ومساكن على متن سيارة على وجه الكراء وبحوزته 20 كيلوغراما من الزطلة تقدّر قيمتها بنحو 100 الف دينار.وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بها معز بن عبدالله لاذاعة موزاييك بأن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي ضد المتهم من أجل حيازة مواد مخدرة قصد الاتجار.وتولى قاضي التحقيق تكليف فرقة مختصة بالعوينة لإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة بموجب إنابة عدلية.وبعد إنتهاء مفعول بطاقة الاحتفاظ أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقه.