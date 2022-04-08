الإستماع الى 3 نواب بالبرلمان المنحل من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب

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تم اليوم الجمعة 8 أفريل 2022، الاستماع الى 3 نواب بالبرلمان المنحل، من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب ببشوشة، وهم العياشي الزمّال وعبد الحميد المرزوقي ونهى العيساوي، وذلك على خلفية الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي.ومن جهته أكد العياشي الزمال، في تصريح لاذاعة شمس اف ام، ان النواب قد شاركوا في الجلسة بمقتضى الفصل 80 من الدستور الذي ينص على ان مجلس نواب الشعب يبقى في حالة انعقاد دائم، مشددا على انهم لا ينازعون رئيس الجمهورية في شرعيته وهو يبقى رمز لوحدة تونس، وفق تعبيره.وأضاف الزمّال ان النواب ليسوا بارهابيين وان الخلاف يدار بالحوار لا بالإنقسام.ومن جهته، قال النائب عبد الحميد المرزوقي، ان المرحلة الحالية التي تعيشها تونس ستخلق فرزا حقيقيا، بين من يساند الديمقراطية وعلوية الدستور ومن يساند الدكتاتورية وعلوية المراسيم، على حد تعبيره.المصدر شمس