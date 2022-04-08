احكام سجنية في حق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والصحفي عامر عياد


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 10:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قضت اليوم المحكمة العسكرية بتونس بسجن الصحفي بقناة الزيتونة عامر عياد مدة 4 أشهر والنائب عبد اللطيف العلوي مدّة 3 أشهر ،وذلك على خلفية اتهامهما بالاساءة لرئيس الجمهورية على خلفية القاء لقصيدة الشاعر احمد مطر في برنامج تلفزي يقدمه عامر عياد في قناة الزيتونة استضاف فيه النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.

...

وكان المتهمان عرضا على المحكمة العسكرية بحالة سراح.

يذكر أن قاضي التحقيق الثالث بالحكمة العسكرية كان اصدر يوم 5 اكتوبر الماضي بطاقة ايداع في حق عامر عياد قبل ان يتم احالته بحالة سراح يوم 25 نوفمبر في حين احيل العلوي بحالة سراح

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 244227

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2022 à 11h 51m |           
مهازل ..............مهازل.......مهازل ربي يقدر الخير لتونس وشعبها ....

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 08 Avril 2022 à 11h 27m |           
فضيحة جديدة على جبين الانقلابي



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 08 أفريل 2022 | 7 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:50 15:58 12:28 05:55 04:26
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1124°-1220°-1124°-1123°-13
  • Avoirs en devises
    22687,8

  • (7 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,26385 DT        1$ =2,99854 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 avril)   1638,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   