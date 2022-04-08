احكام سجنية في حق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والصحفي عامر عياد

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قضت اليوم المحكمة العسكرية بتونس بسجن الصحفي بقناة الزيتونة عامر عياد مدة 4 أشهر والنائب عبد اللطيف العلوي مدّة 3 أشهر ،وذلك على خلفية اتهامهما بالاساءة لرئيس الجمهورية على خلفية القاء لقصيدة الشاعر احمد مطر في برنامج تلفزي يقدمه عامر عياد في قناة الزيتونة استضاف فيه النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.وكان المتهمان عرضا على المحكمة العسكرية بحالة سراح.يذكر أن قاضي التحقيق الثالث بالحكمة العسكرية كان اصدر يوم 5 اكتوبر الماضي بطاقة ايداع في حق عامر عياد قبل ان يتم احالته بحالة سراح يوم 25 نوفمبر في حين احيل العلوي بحالة سراح