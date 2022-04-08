روني الطرابلسي يستنكر هدم مبان تابعة لعدد من النزل في سوسة

إستنكر وزير السياحة السابق روني الطرابلسي، عملية هدم عدد من المباني والإحداثيات التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية في سوسة.
واعتبر الطرابلسي ، في تدخل هاتفي على اذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة، ان مشاهد الهدم التي تم التقاطها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تشجع السوّاح على المجيئ الى تونس، خاصة وان تونس تستعد حاليا للموسم السياحي الجديد.
ودعا الطرابلسي سلطات الاشراف الى اعتماد سياسة التسوية عوض الهدم، لحل التجاوزات والمخالفات المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة.
كما دعا ايضا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي "ابال" الى تنقيح قوانينها بما يخدم قطاع السياحة في تونس.
وكانت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بولاية سوسة، قد نفذت امس الخميس ، قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والإحداثيات التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية بسوسة، وذلك بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بسوسة وعناصر الشرطة البلدية بسوسة.
وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تبين عملية هدم بعض هذه المنشآت أمام أنظار عدد من السياح في المدينة.
واعتبر الطرابلسي ، في تدخل هاتفي على اذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة، ان مشاهد الهدم التي تم التقاطها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تشجع السوّاح على المجيئ الى تونس، خاصة وان تونس تستعد حاليا للموسم السياحي الجديد.
ودعا الطرابلسي سلطات الاشراف الى اعتماد سياسة التسوية عوض الهدم، لحل التجاوزات والمخالفات المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة.
كما دعا ايضا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي "ابال" الى تنقيح قوانينها بما يخدم قطاع السياحة في تونس.
وكانت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بولاية سوسة، قد نفذت امس الخميس ، قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والإحداثيات التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية بسوسة، وذلك بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بسوسة وعناصر الشرطة البلدية بسوسة.
وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تبين عملية هدم بعض هذه المنشآت أمام أنظار عدد من السياح في المدينة.
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