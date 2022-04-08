حاتم قطران: طُرق رئيس الجمهورية ليست مخالفة للدستور وإنما خارجة عن الدستور


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 09:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعتبر أستاذ القانون حاتم قطران، ان اجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد ليست مخالفة للدستور وانما خارجة عن الدستور.

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وقال ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الجمعة، ان تنقيح الدساتير ليس اولوية اليوم وإنما الاكثر اهمية هو انقاذ البلاد بالشراكة والتوافق.
واعتبر حاتم قطران ان الحل الوحيد والاخير لانقاذ ما يمكن انقاذه كان من خلال اجراءات 25 جويلية وقرار حل البرلمان مؤخرا، خاصة في ظل 10 سنوات من تفكيك الدولة، حسب تقديره.

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واكد قطران ان الوضع الإستثننائي الذي تعيشه تونس اليوم لا يجب ان يطول أكثر، معتبرا انه ومنذ 25 جويلية لم ننطلق بعد في مرحلة البناء.



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