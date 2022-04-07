عبير موسي على سكاي نيوز: قيس سعيد اضطهد الشعب التونسي

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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اضطهد الشعب التونسي من خلال اصداره يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا نصب به نفسه كسلطة تنفيذية وكسلطة تعين الحكومة وتتحكم فيها وكسلطة تشريعية عوضا عن البرلمان والاستيلاء على السلطة القضائية.وأضافت موسي في مقابلة تلفزية لها يوم الخميس 7 أفريل 2022، مع قناة سكاي نيوز عربية أن ما يأتيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يصب في خانة الاجراءات التصحيحية موضحة أنه لا يمكن اليوم اللجوء إلى القضاء للإعتراض على مرسوم أو قرار قد يتخذه سعيّد وهذا يعتبر اضطهاد للشعب التونسي وحرمان له من حقوقه الأساسية.وتساءلت موسي: ''لماذا يخشى قيس سعيّد أن نطعن في مراسيمه وقرراته؟ .وأوضحت رئيسة الحزب الحر الدستوري أن رئيس الجمهورية ألغى كل هياكل الرقابة ولا أحد بإمكانه اليوم أن يطلع عن النصوص التي يتخذها قيس سعيد قبل اصدارها.وقالت موسي إن كل ما يتخذه قيس سعيد من قرارات تكون بصفة فردية والأدهى من ذلك أن كل قراراته تزيد من تفكيك الدولة ويخلق سلطة موازية ويضرب الحقوق والحريات وليس هناك أي بوادر للإصلاح.