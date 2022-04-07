حاتم المليكي: أتمنى أن تكون لرئيس الجمهورية إثباتات على محاولة الإنقلاب

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اعتبر النائب بالبرلمان المنحلّ حاتم المليكي في ميدي شواذاعة موزاييك الخميس 7 أفريل 2022 أنّ قيس سعيّد غير ماض في الحوار، مشيرا إلى أنّ الرئيس وضع شرطين ينسفان من الأصل هذا الحوار وهما تصنيف الأطراف على أساس الوطنية وعدم استعداده للحوار بقدر ما هوّ يبحث عن من يسانده في الإستشارة، وفق تعبيره.ويرى المليكي أنّ قيس سعيّد يريد تغييرالنظام السياسي بما يسمح له بإرساء منظومته الفكرية والسياسية، ويعتبر أنّ رئيس الجمهورية يتعامل بمنطق انتقائي مع الدستور والإستشارة ويأخذ منهما ما يخدم مشروعه ويترك الباقي.وفي سياق آخر قال المليكي إنّ على رئيس الجمهورية أن يتفق مع المنظمات الوطنية على حكومة جديدة، تهتم بشؤون البلاد وأن تكون لديها صلاحيات واسعة.وشدّد ضيف ميدي شو على أنّه من الضروري أن يتمّ تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن في شهر ماي. وقال في هذا الخصوص: ''في تقديري الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية لازمها تصير في ماي مع بعضها.. ما نجموش كل مرة نعملو انتخابات وحدها وتتعطل البلاد اللي هي تاعبة اقتصاديا..''وبخصوص الإتهامات التي وجّهها الرئيس قيس سعيّد للنواب المشاركين في الجلسة الإفتراضية للبرلمان المنحلّ قال المليكي إنّه يتمنى أن يكون للرئيس معلومات استخباراتية من تسجيلات ووثائق تثبت ذلك وأخذ على أساسها قرار حلّ البرلمان، مضيفا قوله: ''ننتظر أن يطلع التونسيين على هذه الوثائق والتسجيلات والمعلومات ليثبت شرعيّة قرار حلّ البرلمان.''وأشار في المقابل إلى أنّه في حالة اتخاذ قرار دون وجود أيّ دليل فحينها تصبه الصورة سيّئة للغاية والمسألة بمثابة الفضيحة، وفق تعبيره.